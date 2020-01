Bochum: Region sieht gute Chancen für Olympische Spiele 2032

Spätsommer 2032. Nachdem im Rhein-Ruhrgebiet die Olympischen Spiele ausgetragen wurden, ist der Strukturwandel geschafft. Busse fahren pünktlich, das Mobilfunknetz ist schnell und alle Sportstätten saniert. Zwischenmenschlich sind die Kommunen näher zusammengerückt. – Die Versprechen der Akteure, die Olympia 2032 in die „Rhein Ruhr City“ holen wollen, sind groß. Sind sie realistisch? Darüber diskutierten Experten am Freitagabend im Haus der Geschichte des Ruhrgebietes in Bochum.

Die Stiftung und die Sporthochschule Köln hatten dafür Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft eingeladen. Einhellige Meinung: „Olympia in NRW ist eine gute Idee, deren Zeit jetzt gekommen ist.“ Dabei hat es für deutsche Bewerbungen in der Vergangenheit schon reichlich Absagen gehagelt: in Berlin (2000), Leipzig (2012), München (2018 und 2022) sowie Hamburg (2024). Zuletzt waren die Bewerbungen an mangelnder Akzeptanz in der Bevölkerung und zögerlicher Haltung der Politik gescheitert.

Olympia-Diskussion in Bochum: Mronz setzt auf das Wir-Gefühl

Warum also jetzt? Initiator Michael Mronz hat darauf Antworten. „Es hat sich noch nie eine gesamte Region beworben. Dadurch lasten die Kosten nicht auf einer einzigen Stadt.“ Das Ereignis könne helfen, vom Ich-Denken in den Kommunen zum Wir-Denken der Region zu wechseln.

„Infrastrukturmaßnahmen und Digitalisierung würden durch die Olympischen Spiele katalysiert werden“, so Mronz. Zudem seien 90 Prozent der notwendigen Spielstätte bereits vorhanden. Das bedeute: nachhaltigere Nutzung vor Neubau.

Region soll Vorbild bei Nachhaltigkeit sein

Das kann auch die grüne Landtagsabgeordnete Josefine Paul überzeugen. „Natürlich fliegen viele Menschen für Olympische Spiele durch die Welt. Aber wir sind Vorbild, wenn wir den CO2-Fußabdruck einhalten.“ Politikwissenschaftler Dr. Alexander Brandt ergänzte: „Die Kosten-Nutzen-Analyse muss aus der Perspektive des Erbes geführt werden, das Olympische Spiele für einen Austragungsort bringen.“ Nicht alle Wandlungsprozesse, die im Fahrwasser des Großereignisses angestoßen würden, seien jedoch planbar. Darüber hinaus gäbe es nicht messbare positive Imageeffekte.

Info Bochum ist mit dem Ruhrstadion am Start Nordrhein-Westfalen gilt als Sportland mit rund 19.000 Sportvereinen mit etwa fünf Millionen Mitgliedern. Das Land hat 24 Großsporthallen sowie fünf Stadien, die mehr als 45.000 Zuschauer fassen. Bochum ist bei der Olympia-Initiative 2032 mit dem Ruhrstadion als einer der Austragungsorte für das olympische Fußballturnier am Start. Nationale Konkurrenz bei der Bewerbung könnte aus Berlin kommen, internationale aus Brisbane (Australien).

Was aber ist mit Belastungen wie Lärm, Baustellen, Preis- und Verdrängungseffekte? Dr. Manfred Lämmer von der Deutschen Olympischen Akademie gibt zu: „In den letzten 40 Jahren hat die Austragung im Schnitt 5,2 Milliarden Euro gekoste. Dabei sind die Kosten mit einer Überschreitung von 176 Prozent fast immer aus dem Ruder gelaufen.“ Montreal (1976) sei 40 Jahre verschuldet gewesen, Athen (2004) noch heute.

Die Bürger sollen das letzte Worte haben

Für Lämmer ist klar: „Keine Bewerbung ohne Votum der Bevölkerung.“ Vorab müsse ein inklusiver Bürgerprozess erfolgen. „Nicht gelbe Notizzettel an Pinnwände kleben, während das fertige Konzept schon in der Schublade liegt.“ Zudem müssten die Sportverbände ihre Hausaufgaben erledigen. Der internationale Spitzensport habe durch mehrere Skandale ein schlechtes Erscheinungsbild.

„Dialog mit den Bürgern ist für uns zentral“, bekräftigte Michael Mronz. Auch Fritz Pleitgen, ehemaliger WDR-Intendant, betonte: „Bei einem so emotionalen Ereignis kommt es auf das Publikum an. Man sollte die Abstimmung nicht herauszögern.“