Beim Stadtputz 2019 reinigten WAZ-Leserinnen und -Leser die Schmechtingwiese. Bei der Neuauflage am 25. März wird der Schlosspark Weitmar auf Vordermann gebracht.

Umweltschutz Bochum: Reges Interesse am Stadtputz – Die WAZ packt mit an

Bochum. Der Bochumer Stadtputz kehrt am 25. März zurück. Es gibt schon mehr als 1000 Anmeldungen. Auch die WAZ ist am Start. So können Sie mitmachen.

Der Stadtputz ist wieder da – und viele Bochumerinnen und Bochumer wollen mit anpacken: Kurz nach der Freigabe der Online-Registrierung haben sich beim Umweltbetrieb USB mehr als 1000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene für den Aktionstag am Samstag, 25. März, angemeldet. Auch die WAZ ist dabei. Diesmal rufen wir zum Großreinemachen im Schlosspark Weitmar auf.

Etlichen Bochumerinnen und Bochumern stinkt’s zum Himmel: In der Stadt häufen sich die Klagen über Unrat und Dreckecken. Das reicht von achtlos weggeworfenen Taschentüchern, Kippen und Verpackungen auf Gehwegen und Fahrbahnen, auf Plätzen und in Parks bis zu Müllbergen an den Altglas- und Altpapier-Standorten.

Stadtputz in Bochum: Wilde Müllkippen bedrohen die Natur

Besonders übel sind die wilden Müllkippen, die die Natur verschandeln und bedrohen, nicht selten mit Ölen, Farben und Lacken. 4142 Haufen mussten das Umwelt- und Grünflächenamt und der USB allein im vergangenen Jahr beseitigen: immerhin ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (4530). Die Mehrzahl der Umweltsünder wird nicht erwischt. Entsprechend übersichtlich sind die verhängten Verwarnungs- und Bußgeldbescheide (2021 rund 66.000 Euro).

Beim Stadtputz soll Bochum ein Stück weit sauberer werden. 2019 hatten Stadt und USB den Frühjahrsputz gestartet. 8000 Menschen sammelten 45 Tonnen Abfälle. Das entspricht 900 120-Liter-Mülltonnen.

Marke von 10.000 Teilnehmern soll geknackt werden

Nach den Corona-Absagen 2020 bis 2022 hoffen die Initiatoren am 25. März, die Marke von 10.000 Teilnehmern zu knacken. Der Auftakt stimmt zuversichtlich. „Das Interesse ist groß“, verweist USB-Sprecher Jörn Denhard auf die hohen Zugriffszahlen auf dem Portal www.usb-bochum/stadtputz.

Geputzt wird von 11 bis 14 Uhr. Mitmachen können Gruppen aller Art, aber auch Einzelpersonen. Die Kontaktdaten sowie das gewünschte Sammelgebiet (Stadtteil, Viertel, Straße, keine Privatgrundstücke) werden online eingegeben. Der Umweltbetrieb koordiniert die Anmeldungen und weist das jeweilige Sammelgebiet zu. Ausgenommen sind Wälder (wegen der Nist- und Brutsaison), Bahngelände sowie Autobahnauf- und -abfahrten. Am Nachmittag wird allen Helferinnen und Helfern mit Musik, Imbiss und Getränken auf dem Rathaus-Vorplatz gedankt.

WAZ-Gruppe wird im Schlosspark Weitmar aktiv

Wie 2019 (damals auf der Schmechtingwiese) ist die WAZ am 25. März mit einer eigenen Aktion am Start. In Absprache mit dem USB wird die Redaktion diesmal im Schlosspark Weitmar aktiv. 30 Leserinnen und Leser sind eingeladen, das WAZ-Team zu unterstützen.

Treffpunkt ist um 11 Uhr am Parkeingang an der Hattinger Straße. Es gilt, das Grüngebiet von Müll aller Art zu befreien. Um die Ausrüstung muss sich niemand kümmern: Die Handschuhe, Zangen, Westen und Säcke werden von uns mitgebracht und vor Ort verteilt. Die WAZ bemüht sich zudem um eine kostenlose Stärkung mit Kaffee und Kuchen.

Anmeldungen per E-Mail sind ab sofort möglich

Anmeldungen für die WAZ-Aktion sind ab sofort per E-Mail an redaktion.bochum-waz@funkemedien.de möglich: allein oder als Gruppe mit maximal fünf Personen. Bitte teilen Sie uns mit, mit wie vielen Teilnehmern Sie dabei sein wollen und ob (wegen der Ausrüstung) Kinder mithelfen werden. Die ersten 30 angemeldeten Leserinnen und Leser werden berücksichtigt und zeitnah informiert. Auf geht’s!

