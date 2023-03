Bochum: Rechte Attacke auf besetztes Diakonie-Haus in Hamme?

Bochum-Hamme. Hausbesetzer in Bochum melden eine rechtsextreme Attacke – zeigen diese aber nicht bei der Polizei an. Wie es an der Haldenstraße weitergeht.

Auf das besetzte Haus an der Haldenstraße in Bochum-Hamme soll es in der Nacht zu Dienstag eine Attacke gegeben haben: Steine seien durch Fenster geflogen und neonazistische Schmierereien hinterlassen worden – das berichten jene, die das Gebäude an der Haldenstraße 47 seit Oktober besetzt haben. Es sei „pures Glück, dass niemand körperlich verletzt wurde“, sagt Jessi Martens, Sprecherin der Aktivistinnen und Aktivisten.

Allein: Angezeigt haben sie den mutmaßlichen Angriff nicht. „Wir haben davon gehört“, sagt Polizeisprecher Marco Bischoff, „aber zu dem Sachverhalt gab es weder einen Einsatz, noch eine Anzeige.“ Insofern könne man auch nichts weiter zu dem Vorfall sagen.

Besetztes Haus „Haldi47“: Angriff nicht bei Polizei angezeigt

Für die Aktivisten in der „Haldi47“ ist klar: Die Täter – „mindestens drei Männer“ – seien der rechtsextremistischen Szene aus Dortmund zuzuordnen. Fotos zeigen Schmierereien auf Rollläden: „Antifa jagen“ steht auf einer, „Free Feldmann“ auf einer anderen. Damit soll auf einen in U-Haft sitzenden, führenden Rechtsextremisten angespielt werden. Auf weiteren Bildern sind Aufkleber mit dem Gesicht des verstorbenen Dortmunder Neonazis „SS-Siggi“ zu sehen, außerdem ein Plakat an der Kellertür, das unter dem Slogan „Antifa Gruppen zerschlagen“ einen rechten Telegram-Kanal verlinkt.

Man habe keine Anzeige erstattet, „da die akute Angriffssituation bereits nach kurzer Zeit vorbei war“, erklären die Hausbesetzenden. Außerdem stelle „die Polizei in vielen Fällen einen Unsicherheitsfaktor für Menschen dar, die nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft angehören oder sich nicht der binären Geschlechterordnung zugehörig fühlen“.

„Fight Cops“ und „Niemand muss Bulle sein“: Das Misstrauen gegenüber der Polizei wird auch im besetzten Haus an der Haldenstraße in Bochum-Hamme deutlich. Den mutmaßlichen Angriff von Dienstagnacht haben die Aktivistinnen und Aktivisten nicht zur Anzeige gebracht. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Diakonie ist im Austausch mit den Hausbesetzenden in Bochum-Hamme

Polizei und Staatsschutz hätten im aktuellen Fall keine Handhabe, aber die Lage an der Haldenstraße grundsätzlich im Blick, sagt Polizeisprecher Bischoff. Am Dienstagabend sei auch ein Streifenwagen vor Ort gewesen. Grund: eine nicht näher bezifferte Ansammlung von Menschen. Aus der „Haldi47“ heißt es, man habe als Reaktion auf den Angriff eine Kundgebung organisiert. 150 Menschen hätten sich solidarisiert.

Das zuvor leerstehende Gebäude gehört der Diakonie Ruhr. Es soll abgerissen werden, auf dem Grundstück ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung entstehen. Seit Mitte Oktober halten die „Haldi47“-Aktivisten das Haus besetzt, haben hier ein alternatives „Wohn- und Nachbarschaftsprojekt“ ausgerufen. Zum Planungsstand für Abriss und Neubau gebe es nichts Neues zu sagen, teilt Diakonie-Sprecher Jens-Martin Gorny auf Anfrage mit. Er könne keinen Termin nennen. Geschäftsführung und Prokurist der Diakonie stünden aber in regelmäßigem Austausch mit den Hausbesetzenden.

Das besetzte Haus in Hamme Das besetzte Haus in Hamme Sprüche an den Wänden, eine Bühne, eine Bar, Kicker und Küche zeigten Marcel (28), Klara (19) und Jayjoh (35) von den Hausbesetzern in Hamme. Foto: Svenja Hanusch

