Auto kracht in Feuerwehr im Einsatz: Großer Sachschaden

Ein Auto ist in Bochum in einen Unfall mit einem Feuerwehrauto verwickelt gewesen.

Wattenscheid Ein Auto ist in Bochum in ein Feuerwehrauto gekracht, das gerade auf dem Weg zu einem Kellerbrand in Höntrop war. Der Sachschaden ist immens.

Auf dem Weg zu einem Kellerbrand in Höntrop ist am Dienstagabend ein Löschfahrzeug der Bochumer Feuerwehr in einen schweren Unfall verwickelt gewesen. Nach Angaben der Polizei bog das Feuerwehrauto gegen 21.20 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn von der Bessemer Straße nach links auf die Alleestraße ab. Im Kreuzungsbereich sei dann ein Auto - es war in Richtung Innenstadt unterwegs - zuerst auf die Hinterachse des Feuerwehrautos aufgefahren und sei dann gegen die hinten montierte Schlauchanhängung gefahren.

Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto ins Schleudern gekommen und erst auf dem Gehweg, unmittelbar neben einer Tankstelle zum Stehen gekommen. Sowohl der Autofahrer (25), als auch drei Feuwehrleute wurden leicht verletzt. Die Einsatzkräfte konnten ihren Dienst nach dem Unfall nicht fortsetzen. Der Sachstand wird momentan auf 100.000 Euro geschätzt.Bis 23.50 Uhr blieb die Einmündung für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Kellerbrand in Höntrop war schnell gelöscht

Den Kellerbrand in Höntrop löschten andere Einsatzkräfte. Nach Angaben der Feuerwehr drang vor Ort gegen 21.15 Uhr der Rauch schon aus dem Keller, als die Retter eintrafen. "Glücklicherweise konnten sich alle Bewohner bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten", so heißt es.

Der Brand wurde schnell gelöscht, anschließend gelüftet. Nach knapp 90 Minuten war der Einsatz für die 30 Feuerwehrleute beendet. Die Berufsfeuerwehr wurde von den Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr Höntrop und Eppendorf unterstützt.

