Ein Rasenmäher-Roboter, vielleicht ähnlich wie dieser, sorgte für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz in Bochum-Grumme.

Bochum-Grumme. Wegen verdächtiger Geräusche und Lichter aus einem Garten rückte die Polizei Bochum aus. Sie traf aber keinen Dieb vor, sondern einen Rasenmäher.

Zu einem letztlich ungewöhnlichen Einsatz rückte die Polizei Bochum am Donnerstag, 30. März, aus. Eine Frau hatte geheimnisvolle Geräusche und Lichter gemeldet.

Bochum: Rasenmäher-Roboter löst Polizei-Einsatz aus

Es war noch dunkel, als in den frühen Morgenstunden ein Notruf bei der Leitstelle der Bochumer Polizei einging. Eine Frau hatte aus ihrem Fenster heraus ungewöhnliche Lichter in einem Nachbargarten bemerkt. Auch Geräusche wie die eines Akkuschraubers seien zu hören gewesen.

Sofort schickte die Leitstelle einen Streifenwagen nach Grumme in den Bereich um die Straße Am Eschenbruch. Vor Ort nahmen die Polizeibeamten sofort die „Ermittlungen“ auf. Der „Täter“ wurde auch auf frischer Tat ertappt: ein Rasenmäher-Roboter. Dieser zog laut Polizei mit blinkenden Lichtern und monotonem „Prft“-Geräusch seine Bahnen durch den Garten.

Was an dieser Stelle einen sehr humorvollen Abschluss gefunden habe, sei für die Polizei ein ernsthafter Einsatz, heißt es aus dem Präsidium. Die Frau habe auf jeden Fall richtig gehandelt und den Notruf 110 gewählt. Das sollte aus Sicht der Polizei jeder tun, der Verdächtiges bemerkt. Denn der nächste „Fall“ könne nicht so harmlos sein.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum