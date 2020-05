Bochum: Räuber überfallen Fußgänger - für eine Mini-Beute

Bochum. Ein Fußgänger (46) ist nachts auf der Straße von zwei Räubern überfallen worden. Sie drohten mit einem Schlagstock. Die Beute ist läppisch.

Ein 46-jähriger Mann ist in Bochum-Hofstede auf offener Straße überfallen und ausgeraubt worden.

Laut Polizei ging er in der Nacht zu Montag (11.) um 2.15 Uhr über die Herzogstraße. In Höhe der Bergmannstraße kamen ihm zwei Männer entgegen. Sie drohten mit einem Schlagstock und forderten Geld und Wertgegenstände. Der Bedrohte gab ihnen sein Geld - ein paar Euro – sowie eine Packung Zigaretten. Mit der Beute flüchteten die Täter in Richtung Herner Straße.

So werden die Straßenräuber beschrieben

Sie sind laut Polizei etwa 22 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, augenscheinlich „Südländer“ und trugen eine weiße Schutzmaske im Gesicht. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise: 0234/909- 8105 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441.