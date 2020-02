Bochum: Räuber-Trio erbeutet Armbanduhr von 17-Jährigem

Bochum. Drei unbekannte Straßenräuber haben auf der Alleestraße in Bochum einen Jugendlichen (17) überfallen. Sie erbeuteten seine Armbanduhr.

Ein 17-jähriger Bochumer ist in der Nacht zu Sonntag an der Haltestelle Jacob-Meyer-Straße an der Alleestraße in der westlichen Innenstadt in Bochum überfallen worden.

Nach Polizeiangaben wurden der Jugendliche und ein 16-jähriger Zeuge gegen 0.30 Uhr von drei Unbekannten angesprochen. Diese forderten unter Androhung von Gewalt, eine Armbanduhr herzugeben. Mit der Beute flüchteten die – so die Polizei – „südländisch wirkenden Tatbeteiligten“ in unbekannte Richtung.

So werden die Täter beschrieben

Einer der Beteiligten ist von dünner Statur, schwarzhaarig, ungefähr 1,75 Meter groß. Er war mit einer Jeans und Weste eines Sportartikelherstellers bekleidet. Mit ebenfalls einer solchen Weste, einer Kappe sowie weißen Sportschuhen war ein ungefähr 1,85 Meter großer Beteiligter bekleidet. Der Dritte aus der Gruppe ist ungefähr 1,80 Meter groß, schwarzhaarig und trägt einen Vollbart.

Hinweise bitte ans Innenstadtkommissariat (0234/909 8105) oder an die Kriminalwache (0234/909 4441).