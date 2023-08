Gescheitert ist ein Überfall auf die Burger-King-Filiale an der Freudenbergstraße neben der A 40 in Bochum. (Archivfoto)

Polizei Bochum: Räuber mit Messer scheitert an toughen Mitarbeitern

Bochum. Mitarbeiter und Kunden eines Schnellrestaurants machten am Samstag in Bochum einen Räuber dingfest. Dabei bedrohte der Mann sie mit einem Messer.

Mitarbeiter und Kunden eines Schnellrestaurants in Bochum widersetzten sich am Samstag einem maskierten Räuber, der die Angestellten mit einem Messer bedroht hatte. Sie hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bochum: Kunden und Mitarbeiter überwältigen Räuber im Burger-King

Wie die Polizei berichtet, „stürmte“ der maskierte 37-Jährige aus Bochumer gegen 21.40 Uhr am Samstag (12.) mit einem Messer in der Hand die Burger-King-Filiale an der Freudenbergstraße, die direkt neben der A 40 liegt. Der Räuber forderte die Mitarbeiter (18 und 23, aus Bochum) auf, ihm Bargeld auszuhändigen.

„Doch ein Mitarbeiter griff nach dem Messer und wehrte einen Angriff ab. Sofort eilten ihm mehrere Kunden, die in der Warteschlange gestanden hatten, zur Hilfe. Gemeinsam überwältigten sie den Täter und verständigten die Polizei“, heißt es im Polizeibericht.

Angestellte erleiden bei Überfall leichte Verletzungen

Die herbeigerufenen Polizisten nahmen den 37-Jährigen mit zur Wache und schrieben eine Anzeige. Die beiden Angestellten erlitten leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Die Kripo übernimmt die Ermittlungen.

