Bochum. Auf die Handtasche einer 72-Jährigen hatte es ein Räuber in Bochum abgesehen. Weil die Frau diese nicht losließ, biss der Mann ihr in die Hand.

Bochum: Räuber beißt Seniorin Handtasche aus der Hand

Ein mieser Raubüberfall vom Sonntag beschäftigt die Polizei in Bochum. Weil eine 72-Jährige ihre Handtasche nicht hergeben wollte, zog ein Räuber die Seniorin erst über den Bürgersteig und biss ihr dann in die Hand. Die Polizei hofft auf Hinweise zu der Tat.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Raubüberfall am Sonntag, 26. Januar, um 16.55 Uhr in der Innenstadt von Bochum, in der Nähe zum Stadtteil Hamme. Das Opfer war zu diesem Zeitpunkt auf der Zechenstraße Richtung Norden unterwegs. An der Einmündung zur Haldenstraße überfiel sie der Räuber.

Räuber beißt in Bochum einer Seniorin in die Hand

Ein erster Versuch, ihr die braune Handtasche zu entreißen, scheiterte. Daraufhin griff der Kriminelle beherzter zu, so dass die Frau zu Boden stürzte. Weil sie ihre Tasche aber immer noch nicht losließ, zog er sie an der Tasche mehrere Meter über den Asphalt. Als dies immer noch nicht reichte, um die Tasche zu bekommen, biss der Täter der Seniorin in die linke Hand.

Nachdem die Frau die Tasche losgelassen hatte, flüchtete der Räuber in den nahegelegen Park Richtung Hofsteder Straße. Die 72-Jährige wurde durch herbeigerufene Rettungskräfte versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Täter trägt Häkelmütze und Jeansjacke

Eine Zeugin beschreibt den Räuber wie folgt: männlich, 170 bis 175 Zentimeter groß, schmächtig, Anfang 20 mit dunklen halblangen Haaren. Zur Tatzeit trug der Mann eine dunkle gehäkelte Mütze und eine Jeansjacke.

Die Ermittlungen dauern an, die Polizei hofft auf weitere Hinweise: 0234/ 909 81 05.