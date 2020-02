Bochum-Laer / Werne. SPD und Grüne regen „Lückenschluss“ zwischen Am Koppstück und Werner Straße an. Doch das Tiefbauamt bleibt skeptisch. Die Straße ist zu schmal.

Auf dem Werner Hellweg zwischen der Havkenscheider Straße in Laer und dem Koppstück in Bochum-Werne glänzt seit rund drei Jahren ein nagelneuer Radweg, der im Zuge des Parkways Emscher-Ruhr dort angelegt wurde. Den Autofahrern stehen seither auf dem viel befahrenen Hellweg statt vormals vier Spuren nur noch zwei Spuren zur Verfügung, dafür ist dort seit 2017 jede Menge Platz für Radfahrer. „Befürchtungen, dass die Leistungsfähigkeit des Werner Hellwegs durch den Radweg reduziert wird und es dort regelmäßig zu einem Verkehrskollaps kommt, haben sich erfreulicherweise nicht bestätigt“, erklären SPD und Grüne in der Bezirksvertretung Ost.

Um das Radfahren auf dem Werner Hellweg noch sicherer zu machen, regen die beiden Fraktionen jetzt an, den Radweg möglicherweise über die Straße Am Koppstück hinaus zu verlängern – und ihn bis zur Kreuzung Werner Straße / Hölterweg fortzuführen. Einen entsprechenden Prüfauftrag gab die Bezirksvertretung der Verwaltung mit auf den Weg. „Jetzt fehlt noch der Lückenschluss des Radwegs zwischen Werner Straße und Am Koppstück“, heißt es darin. Da der Werner Hellweg in diesem Abschnitt einspurig verläuft, seien entsprechende Planungen bislang nicht weiterverfolgt worden: „Eine Realisierung ist aufgrund der beengten Straßenverhältnisse nicht einfach“, wissen auch SPD und Grüne. Dennoch: „Die Verwaltung möge den Lückenschluss zeitnah prüfen.“

Bochum Werner Hellweg hat hohe Bedeutung für den Verkehr „Als innerstädtische Verbindungsstraße hat der Werner Hellweg eine hohe Bedeutung, da er neben der A 40 eine wesentliche Achse zwischen Werne und der Innenstadt darstellt“, erklärt das Tiefbauamt. Unter dem Aspekt der Nahmobilität dürfte die Bedeutung des Werner Hellwegs auch für den Radverkehr weiter zunehmen: „Dies steht auch im Einklang mit dem von der Stadt Bochum im Mobilitätskonzept verfolgten Ziel, mittelfristig auf den Hauptverkehrsstraßen Radwege einzurichten.“

Planungen für Radweg sehen nicht gut aus

Die Ergebnisse dieser Prüfung legte das Tiefbauamt den Mitgliedern der Bezirksvertretung Ost bei ihrer gestrigen Sitzung vor. Das Fazit: Ohne eine massive Umgestaltung des Werner Hellwegs sieht es für einen separaten Radweg vorerst schlecht aus. „Um hier Radverkehrsanlagen einzurichten, die den heutigen und zukünftigen Nutzungsansprüchen genügen und zudem qualitativ und sicher sind, sollte der Werner Hellweg mindestens zwischen Rüsingstraße und Werner Straße auf ganzer Länge umgestaltet und erneuert werden“, sagt Uwe Herker vom Tiefbauamt.

Allgemein befinde sich der Hellweg zwischen Am Koppstück und Werner Straße in keinem guten Zustand: Gehwege seien zwar vorhanden, jedoch nicht durchgehend ausgebaut. Und: Die Fahrbahnbreite beträgt nur etwa acht Meter.

Wie also könnte ein Radweg auf dieser recht schmalen Straße angelegt werden? Das Tiefbauamt prüfte mehrere Alternativen.

Über eine Fortführung des Radwegs auf dem schmalen Teil des Werner Hellwegs wird beraten. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Ein Sicherheitsstreifen wäre viel zu schmal

Ein Schutzstreifen (auch Sicherheitsstreifen genannt), der von Kraftfahrzeugen nur im Bedarfsfall befahren werden darf, könne auf dem Werner Hellweg nur in der Mindestbreite von 1,25 Meter angelegt werden, damit die verbleibende Fahrbahnbreite noch 5,50 Meter beträgt. „An vielen Stellen wäre der Streifen dann so schmal, dass er Radfahrer nicht wirklich schützt“, so Herker. „Dem Radfahrer wird so eine Sicherheit suggeriert, die er eigentlich nicht hat.“

Die Errichtung eines kompletten Radfahrstreifens benötige indes eine Fahrbahnbreite von 10,20 Meter. „Der vorhandene Querschnitt des Werner Hellwegs gibt diese Breite jedoch nicht her, ohne dass ein massiver baulicher Aufwand erforderlich wird.“

Solche Planungen seien zur Zeit jedoch nicht vorgesehen, auch gebe es dafür keine Mittel im Haushalt. „Mit Baubeginn kann im günstigsten Fall nicht vor dem Jahr 2024 gerechnet werden“, wagt Uwe Herker eine vorsichtige Prognose.