Bochum: Radfahrerin und Fußgänger kollidieren – Krankenhaus

Bochum. Schwer verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger in Bochum. Der Unfall ereignete sich vor dem Rathaus.

Eine Radfahrerin (61) ist bei einem Verkehrsunfall in Bochum am vorigen Dienstag schwer verletzt worden. Die Bochumerin befuhr laut Polizei gegen 16.50 Uhr mit ihrem Pedelec die Hans-Böckler-Straße in Richtung Viktoriastraße, als in Höhe der U-Bahn-Haltestelle „Bochum Rathaus (Nord)“ ein Fußgänger (62) auf die Fahrbahn trat.

Radfahrerin kommt stationär ins Krankenhaus

Beide kollidierten miteinander, wobei die Radfahrerin stürzte. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat ermittelt.

