Bochum: Radfahrerin stürzt und wird schwer verletzt

Bochum. Eine 37-jährige Radfahrerin hat nachts in Bochum die Kontrolle verloren und ist gestürzt. Die Polizei hat auch eine Erklärung dafür.

Eine 37-jährige Radfahrerin ist in der Nacht zu Montag in Bochum-Hamme schwer verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war die Frau aus Dülmen gegen 0.45 Uhr auf der Dorstener Straße in Richtung Herne unterwegs. In Höhe der Unterführung im Bereich der Einmündung Hofsteder Straße verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte.

Verunglückte war augenscheinlich alkoholisiert

Dabei wurde sie schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Da die Frau augenscheinlich erheblich alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat ermittelt.

