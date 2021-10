Bochum: Radfahrerin stirbt eine Woche nach schwerem Unfall

Nicht mehr gerettet werden konnte eine 60-jährige Radfahrerin. Sie starb an den Folgen eines Unfalls.

Bochum. An ihren Verletzungen starb eine 60-jährige Radfahrerin aus Gelsenkirchen. Noch sind nicht alle Umstände des Unfalls in Bochum aufgeklärt.

Ihren schweren Verletzungen erlag eine 60-jährige Radfahrerin, die am Mittwoch, 29. September, in Bochum-Langendreer von einem Transporter erfasst und überrollt worden ist. Wie die Polizei mitteilt, starb die Frau, die nach dem Unfall auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt wurde, am Donnerstag, 7. Oktober.

Umstände noch nicht restlos aufgeklärt

Noch immer sind die Umstände dieses tragischen Unfalls nicht völlig aufgeklärt. Bekannt ist, dass die 60-Jährige gegen 15.20 Uhr am Mittwoch, 29. September, im Bereich der Einmündung der Elsterstraße in die Alte Bahnhofstraße von dem Transporter erfasst wurde. Der 54-jährige Fahrer fuhr von der Elsterstraße in Richtung Alte Bahnhofstraße und wollte nach links abbiegen. Dabei kam es zum Unfall.

Polizei sucht weiter Zeugen des Unfalls

Zur Aufklärung des Unfalls, insbesondere zur Klärung, aus welcher Richtung die Gelsenkirchenerin gekommen ist, sucht die Polizei weiterhin Zeugen für das Geschehen. Das Verkehrskommissariat bittet erneut um Hinweise unter der Rufnummer 0234/ 909-5206.

