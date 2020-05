Bochum: Radfahrerin nach Ausweichmanöver im Krankenhaus

Bochum. Beim Ausweichen vor einer Fußgängerin ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Fußgängerin ist verschwunden.

Schon ein Fahrrad-Unfall in Bochum: Eine Frau ist mit ihrem Fahrrad gestürzt und schwer verletzt worden, nachdem sie einer Fußgängerin ausgewichen ist.

Laut Polizei befuhr die 32-jährige Bochumerin am Montag gegen 18.25 Uhr die Dorstener Straße stadtauswärts. Nach bisherigem Kenntnisstand trat in Höhe Hausnummer 6 plötzlich eine Frau auf die Fahrbahn. Beim Versuch, auszuweichen, geriet die Radfahrerin in die Straßenbahnschienen und stürzte.

Radfahrerin wird stationär behandelt

Die Fußgängerin stieg nach Zeugenangaben in ein Auto und fuhr weg. Die Radfahrerin kam stationär ins Krankenhaus.

In diesem Jahr sind schon rund 60 Fahrradunfälle in Bochum bekannt geworden.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise: 0234/909-5206.