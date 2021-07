Bochum: Radfahrerin (85) stürzt und verletzt sich schwer

Eine Radfahrerin (85) musste nach einem Sturz in Bochum ins Krankenhaus gebracht werden.

Bochum. Eine Radfahrerin (85) ist am Sonntag in Bochum-Stiepel gestürzt. Sie verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Sturz an der Kreuzung Kosterstraße/Kemnader Straße hat sich eine 85-jährige Radfahrerin am Sonntagnachmittag schwer verletzt. Die Frau fuhr nach Angaben der Polizei gegen 17.15 Uhr in Richtung Haarstraße als sie ohne erkennbaren Grund gestürzt sei.

Die Frau kam in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

