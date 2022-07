Bochum: Radfahrerin (79) stürzt und wird schwer verletzt

Bochum. Eine 79-jährige Radfahrerin ist nach einem Sturz ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie hatte auf der Hofsteder Straße die Kontrolle verloren.

Nach Polizeiangaben befuhr die Hernerin am Mittwoch gegen 9 Uhr die Hofsteder Straße in Richtung Bochum-Zentrum. In Höhe der Hausnummer 198 verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad und fiel hin.

Verunglückte wird stationär im Krankenhaus behandelt

Mit einem Rettungswagen wurde sie ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

