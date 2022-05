Radfahren Bochum: Radfahrer – was Bochum von Holland lernen kann

Bochum-Langendreer. Naturfreunde aus Bochum haben die Stadt Houten in Holland besucht. Dort hat der Radverkehr stets Vorfahrt. Ein Modell auch für Bochum?

Wie sieht eine Stadt aus, die für den Rad- und Fußgängerverkehr geplant ist? Das wollten sich die Naturfreunde aus Bochum-Langendreer bei Ihrem Ausflug in die zehn Kilometer südlich Utrechts gelegene Stadt Houten „erfahren“. Dabei wurden von den Radfahrern viele, interessante Eindrücke und Erkenntnisse gesammelt.

Eine Gruppe von rund 20 Naturfreunden – vornehmlich Familien – hatte sich Anfang April auf die niederländische „Fahrradstadt 2018“ eingelassen. „Uns bot sich die großartige Chance, Arjen de Boer vom Fietsersbond Houten, dem niederländischen Pendant des ADFC, in seinem Haus in Houten zu besuchen“, erzählt Naturfreundesprecher Achim Hahn. „Der langjährige Einwohner hatte uns mit Dick Veldkamp, einem weiteren Mitgestalter des Fahrradwegenetzes in Houten, eingeladen und erläuterte uns die Grundlagen der Planung.“ Das Motto lautet: Vorfahrt für Radfahrer.

Die Gruppe aus Deutschland erfuhr, dass die niederländische Regierung geplant hatte, Houten mit seinen rund 4000 Einwohnern im Jahr 1979 zu einem Wohnort für rund 50.000 Menschen auszubauen. „Ziel war es, eine Stadt mit hoher Lebensqualität zu errichten, die sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltig ist“, berichtet Hahn. Ein wichtiges Element sei die Bevorzugung des Fuß- und Radverkehrs sowie des ÖPNV gegenüber dem motorisierten Individualverkehr. „Die Radwege durchqueren die Ansiedlung in allen Richtungen, während der gesamte Autoverkehr den Ort auf einer außen gelegenen Ringstraße umfahren und auf Stichstraßen in die Wohnquartiere gelangen, aber nicht hindurchfahren kann.“

Die Entfernungen innerhalb der Siedlung seien per Rad kürzer als die Autostrecken. In der gesamten Siedlung gelte Tempo 30 für Autofahrer, auf der Ringstraße Tempo 70. „Houten hat sich auch dadurch zu einem ausgesprochenbeliebten Wohnort entwickelt“, sagt Achim Hahn. Die Naturfreunde wollen ihre Erfahrungen nun weitertragen und fragen: Welche dieser Maßnahmen kann man auf Bochum übertragen?Stadt und Land hätten das Ziel, den Radverkehr auf 25 Prozent zu steigern und den Autoverkehr auf 25 Prozent abzusenken. Geht das ohne den Autoverkehr einzuschränken? Wie wirkt sich das auf die Lebensqualität der Anwohner aus? Welche Maßnahmen können getroffen werden, um den Radverkehr zu stärken?

