Bochum: Radfahrer stürzt in Gleisen und wird schwer verletzt

Bochum. Schwer verletzt wurde ein Bochumer Radfahrer bei einem Sturz in Straßenbahngleisen. Er streifte auch einen Linienbus.

Ein Radfahrer (36) ist in Bochum-Hamme schwer verunglückt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstag, 9. November, gegen 21.15 Uhr auf der Dorstener Straße. Der Bochumer war in Richtung A 40 unterwegs, als er in Höhe der Feldsieper Straße in die Straßenbahnschienen geriet, einen entgegenkommenden Linienbus streifte und stürzte.

Polizei Bochum sperrte Straße in beiden Richtungen

Mit schweren Verletzungen wurde er in eine Klinik eingeliefert, wo er stationär verblieb. Während der Unfallaufnahmen sperrte die Polizei den Bereich in beide Fahrtrichtungen ab.

