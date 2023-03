Bochum: Radfahrer stürzt auf Hattinger Straße – Krankenhaus

Mit einem Rettungswagen wurde der Verunglückte in ein Bochumer Krankenhaus gebracht.

Bochum. Erneut hat sich ein schwerer Fahrradunfall in Bochum ereignet. Diesmal stürzte ein 35-Jähriger auf der Hattinger Straße. Er liegt im Krankenhaus.

Ein 35-jähriger Radfahrer ist am Dienstag in Bochum so schwer gestürzt, dass er stationär ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Unfallursache ist noch ungeklärt

Der Bochumer war laut Polizei gegen 12.15 Uhr mit seinem Pedelec auf der Hattinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er in Höhe der Hausnummer 272 die Kontrolle und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Das Verkehrskommissariat ermittelt.

