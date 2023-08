Bochum: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt – Krankenhaus

Bochum. Ein Radfahrer hat sich in Bochum bei einem Unfall schwer verletzt. Er stürzte aus ungeklärter Ursache über seinen Lenker. Die Polizei ermittelt.

Ein Radfahrer (54) hat sich am Freitagnachmittag bei einem Sturz in Bochum-Hamme schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 15.50 Uhr auf der Agnesstraße in Richtung Herner Straße, als er in Höhe der Hausnummer 3 die Kontrolle verlor. Der Mann stürzte über den Lenker und verletzte sich schwer. Er kam ins Krankenhaus.

