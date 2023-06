Bochum: Radfahrer (78) wird von Auto erfasst – Krankenhaus

Der verunglückte Radfahrer wurde an der Unfallstelle erstversorgt, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde.

Bochum. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer in Bochum schwer verletzt worden. Der Unfall passiere beim Anfahren vom Fahrbahnrand.

Ein 78-jähriger Fahrradfahrer aus Bochum ist am Mittwoch in Wattenscheid schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war gegen 8.20 Uhr eine 81-jährige Autofahrerin aus Bochum auf dem Wattenscheider Hellweg in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Hausnummer 25 fuhr der 78-Jährige mit seinem Pedelec vom rechten Fahrbahnrand an. Es kam zum Zusammenstoß: Der Radfahrer wurde von dem Pkw erfasst und prallte gegen ein geparktes Auto.

Fahrrad war schwer beschädigt - Auto wurde abgeschleppt

Nach einer Erstbehandlung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird.

Polizeibeamte brachten das schwer beschädigte Pedelec zur Wache, das Auto wurde auf Wunsch der 81-Jährigen abgeschleppt.

