Bochum: Radfahrer (71) bei Sturz schwer verletzt

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik (Symbolbild).

Bochum. Schwer verletzt wurde ein 71-jähriger Mann bei einem Unfall auf der Dürener Straße. Laut Polizei waren andere Verkehrsteilnehmer nicht beteiligt.

Bei einem Unfall in Bochum am späten Mittwochnachmittag, 14. Juni, ist ein 71-jähriger Fahrradfahrer aus Bochum schwer verletzt worden. Ein andere Verkehrsteilnehmer, war laut Polizei, nicht beteiligt.

Gegen 16.50 Uhr fuhr der 71-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Radweg „Rheinischer Esel“ im Bereich Dürener Straße in Richtung Bochum. Nach bisherigem Stand verkeilte sich ein Ast in den Speichen des Vorderrads, so dass der Mann die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte.

Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

