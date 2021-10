Nach einem Alleinunfall eines Radfahrers in Bochum sucht die Polizei nach Zeugen.

Polizei Bochum: Radfahrer (68) nach Alleinunfall in Weitmar verletzt

Bochum-Weitmar. Ein Radfahrer aus Bochum (68) hat sich bei einem Alleinunfall am Samstag, 9. Oktober, verletzt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Bei einem Alleinunfall in Bochum-Weitmar am Samstag, 9. Oktober, ein 68-jähriger Radfahrer aus Bochum verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, deshalb bittet die Polizei um Hinweise: Wer hat was gesehen?

Zeugen hatten gegen 17.25 Uhr die Polizei zur Röntgenstraße gerufen. Kurz vor der Gabelung zur Ostfeldmark hatte ein Mann verletzt im Grünstreifen nahe des Radwegs gelegen. Das Fahrrad, mit dem der 68-Jährige nach bisherigem Ermittlungsstand unterwegs gewesen sein dürfte, wies ebenfalls Beschädigungen auf.

Alleinunfall mit Fahrrad: Bochumer im Krankenhaus

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Bochumer zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat Bochum hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und um Hinweise unter Tel. 0234/ 909-52 06.

