Verkehrsunfall Bochum: Radfahrer (63) schwebt nach Sturz in Lebensgefahr

Bochum. Ein Radfahrer (63) aus Bochum ist in Bochum-Wattenscheid schwer gestürzt. Die Polizei geht derzeit von einem medizinischen Notfall aus.

Ein 63-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Bochum-Wattenscheid schwer verletzt worden. Zurzeit schwebt er in Lebensgefahr.

Nach Polizeiangaben war der Bochumer am Donnerstag gegen 9.30 Uhr mit seinem Rad auf der Westenfelder Straße in Richtung Wattenscheider Hellweg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 133 stürzte er.

Polizei Bochum geht von einem medizinischen Notfall aus

Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einem medizinischen Notfall als Unfallursache ausgegangen. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

