Bochum: Radfahrer (60) muss nach Sturz reanimiert werden

Bochum. Sehr schwerer Unfall in Bochum-Langendreer: Ein Radfahrer (60) ist am Sonntag so schwer gestürzt, dass er reanimiert werden musste.

Ein 60-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntagmittag (17.) in Bochum-Langendreer so schwer gestürzt, dass er reanimiert werden musste.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr an der Kreuzung Hörder Straße/Stockumer Straße, kurz vor der Grenze zu Dortmund. Wie und warum der Bochumer zu Fall kam und ob es einen zweiten Unfallbeteiligten gibt, ist zurzeit noch ungeklärt.

Sofort kümmerten sich Ersthelfer mit medizinischen Kenntnissen auf der Fahrbahn um den Mann.

Lebensgefahr wird nicht ausgeschlossen

Ein Notarzt kam hinzu, außerdem mehrere Rettungswagen. Auch ein Hubschrauber wurde angefordert, dann aber wieder abbestellt. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr schließt die Polizei nicht aus.

Die Kreuzung wurde von Polizeikräften großräumig abgesperrt. Autofahrer, Zweiradfahrer und Fußgänger mussten umkehren.