Bochum: Radfahrer (56) kollidiert mit Auto und wird verletzt

Bochum Ein 56-jähriger Radfahrer ist in Bochum-Weitmar verletzt worden. Er stieß mit einem Auto zusammen, das aus einer Parklücke kam.

Erneut ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bochum verletzt worden. Laut Polizei fuhr am Montag gegen 16.30 Uhr ein 56-jähriger Bochumer mit seinem Auto auf der Straße "Am Kuhlenkamp" in Weitmar in Richtung Wasserstraße. In Höhe der Hausnummer 12 bog er nach rechts in eine Parklücke ein, um einen entgegenkommenden Bus vorbeifahren zu lassen.

Mit einem Rettungswagen wurde der Radfahrer ins Krankenhaus gebracht

Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Fahrradfahrer aus Bochum ebenfalls auf dem Kuhlenkamp in Richtung Wasserstraße. Nachdem der Bus den wartenden Autofahrer passiert hatte, fuhr dieser wieder in den fließenden Verkehr ein. Dabei stießen beiden zusammen. Der Radfahrer stürzte und wurde verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Das Bochumer Verkehrskommissariat ermittelt jetzt.

Erst am vorigen Wochenende gab es zwei schwere Fahrradunfälle, ein Mann starb.