Bochum: Radfahrer (39) übersieht Auto – schwer verletzt

Der schwer verletzte Radfahrer (39) aus Bochum wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Bochum. Ein 39-jähriger Bochumer ist am Freitagabend in Bochum-Gerthe mit seinem Fahrrad verunglückt und schwer verletzt worden. So kam es zum Unfall.

Bei einem Unfall in Bochum-Gerthe ist am Freitagabend, 8. September, ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 39-Jährige gegen 19.10 Uhr auf der Gewerkenstraße unterwegs und wollte nach links in die Dieselstraße abbiegen.

Dabei habe er aus bislang ungeklärten Gründen übersehen, dass auf der Dieselstraße von links ein Auto kam, das Vorfahrt hatte. Die 38-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und erfasste den Radfahrer mit ihrem Wagen. Bei der Kollision sei der 39-Jährige schwer verletzt, anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtet die Polizei. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum