Bochum: Radfahrer (39) bei Unfall mit einem Auto verletzt

Der Radfahrer kam nach dem Unfall in Bochum ins Krankenhaus.

Bochum. Ein Radfahrer (39) ist bei einem Unfall in Bochum leicht verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den Mann beim Rechtsabbiegen touchiert.

Ein Radfahrer (39) ist bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Altenbochum leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Autofahrer (63) gegen 6.30 Uhr auf dem Freigrafendamm in Richtung Immanuel-Kant-Straße.

Beim Rechtsabbiegen touchierte das Auto den Radfahrer, der stürzte und wurde leicht verletzt. Der Mann kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

