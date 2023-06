Bochum: Radfahrer (11) nach Kollision mit Auto verletzt

Ein elf Jahre alter Radfahrer ist in ein geparktes Auto in Eppendorf gefahren.

Bochum. Ein elf Jahre alter Radfahrer ist in Bochum-Eppendorf mit einem geparkten Auto kollidiert. Er wurde verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein elfjähriger Radfahrer ist in Bochum-Eppendorf bei einem Unfall leicht verletzt worden. Laut Polizei war er am vergangenen Freitag (23.) um 15.30 Uhr auf Höhe der Holzstraße 53 in Richtung Eppendorfer Straße in ein geparktes Auto gefahren. Er war mit zwei Freunden unterwegs, als er plötzlich beim Abbiegen die Kontrolle über sein Rad verlor.

Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei bittet einen Autofahrer, sich zu melden

Die Kinder waren von der rechten Fahrbahnseite aus nach links auf den Fußgängerweg abgebogen. Hinter ihnen soll sich auch ein Auto genähert haben. Die Polizei bittet, dass sich der Autofahrer und mögliche weitere Zeugen unter 0234 909 5206 melden.

