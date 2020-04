Bochum-Querenburg. Große Freude bei vielen Bürgern in Bochum-Querenburg: Sie können jetzt doch wieder Pakete aufgeben. Allerdings nicht mehr im Uni-Center.

Große Erleichterung in Bochum-Querenburg: Die Post ist wieder da! Seit die Postbank-Filiale im Uni-Center Ende Februar geschlossen wurde, mussten die Bürger bis in die Innenstadt, um ihre Pakete aufzugeben. Jetzt, nicht mal einen Monat später, ist diese Zeit der weiten Wege auch schon wieder vorbei. Die Post ist in Querenburg wieder präsent. Allerdings nicht mehr im Uni-Center.

Endlich: In Bochum-Querenburg können wieder Pakete aufgegeben werden

Der neue Post-Shop befindet sich in der Hustadt: Auf dem Backenberg 3, zwischen Sparkasse und Supermarkt. Noch fehlt die Außenwerbung, aber Postgeschäfte können hier ab sofort erledigt werden. Nicht in dem Umfang wie in der Postbank-Filiale im Uni-Center, aber fast.

Briefmarken, Einschreiben, Pakete aufgeben, Geldabheben, Einzahlungen aufs Konto – die Grundbedürfnisse von Postkunden werden hier befriedigt. Es gibt auch Postfächer und – in gewissem Rahmen – auch Beratung. Nicht allerdings in Kreditfragen. Innerhalb der nächsten zwei Monate soll auch ein Geldautomat folgen.

Noch dominiert das Gelb der Post das karge Innere des Geschäftslokals. Inhaber Mohammed Dogan aus Dortmund will drumherum künftig Schreibwaren und Artikel für den Schulbedarf anbieten. Wichtig war jetzt erstmal, schnell zu öffnen, um den Post-Service wiederherzustellen.

Das war der Deutsche Post AG ein wichtiges Anliegen, weiß Bezirksbürgermeister Helmut Breitkopf (SPD) zu berichten. Er und seine Partei hatten sich über Wochen darum bemüht, eine Lösung für Querenburg zu finden. Bei der Post rannte er offene Türen ein. Auch die VBW habe bei der Vermittlung eines passenden Geschäftslokal prima unterstützt, lobt Breitkopf und freut sich, dass sich so schnell etwas getan hat.

Bezirksbürgermeister kritisiert Betreiber des Uni-Centers

Die Lage in der Hustadt findet Helmut Breitkopf gut. „Hier gibt es im Hinterhof auch Parkplätze.“ Das Uni-Center sei zwar zentraler, aber dort habe es keine Möglichkeit gegeben, einen Post-Shop anzusiedeln. „Da hat sich der Betreiber des Uni-Centers quergestellt“, erzählt der Bezirksbürgermeister verärgert. „Man hat sich sogar geweigert, im leeren Ladenlokal der Postbank-Filiale Informationen auszuhängen, die auf den neuen Post-Shop in der Hustadt hinweisen.“

Dabei wurde der Post-Shop dort förmlich herbeigesehnt. „Die Leute standen schon die letzten Tage während des Einrichtens mit Paketen vor der verschlossenen Tür“, berichtet Mohammed Dogan. „Und heute, am Tag der Eröffnung, hören wir immer wieder, wie sehr man sich hier freut, nun doch wieder eine Anlaufstelle zu haben.“

Auch Hustadt-Bewohnerin Ursula Webermann jubelt. Sie kommt gerade für den Einkauf vorbei und entdeckt dabei den neuen Post-Shop. „Das ist doch super“, sprudelt es aus ihr heraus, als sie erfährt, dass sie ab heute hier ihre Pakete abgeben kann. „Bis nach Ungarn verschicke ich die“, sagt die Rentnerin, die die frohe Kunde nun sofort weiterverbreiten will. „Da werden sich aber Nachbarn hier freuen.“

Geöffnet ist der Post-Shop, Auf dem Backenberg 3, in der Hustadt werktags von 9 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr.