Bochum. Bochumer Pyrotechniker eröffnen zum ersten Mal einen Lagerverkauf für Feuerwerk. Mit ihrem Konzept wollen sie die Umweltbelastung minimieren.

Bochum: Pyrotechniker eröffnen Lagerverkauf für Feuerwerk

Bunte Farben am Himmel, laute Knaller und ein Glas Sekt in der Hand: Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen beginnt der Feuerwerksverkauf in Bochum. Pyrotechniker bieten zum ersten Mal einen Lagerverkauf in Bochum an. Sie wollen das Himmelsspektakel umweltfreundlicher gestalten.

Ab Samstag, 28. Dezember, haben Feuerwerk-Fans von 7 bis 22 Uhr an der Wittener Straße 123 die Gelegenheit, Raketen, Batterien und Knaller einzukaufen. Ein ungebrochener Trend seien Batteriefeuerwerke, die besonders einfach zu bedienen sind, meint Pyrotechniker Florian Eising vom Lagerverkauf

CO2-Ausgleichszahlungen für verkauftes Feuerwerk

Feinstaub, Müll und CO2: Feuerwerk steht jedes Jahr erneut in der Kritik. Um den ökologischen Fußabdruck zu verringern, möchte Eising einen Ausgleichsbetrag für die verkaufte Ware spenden. Zusätzlich verzichte er auf den Einsatz von Plastikverpackungen. Dafür habe er das Sortiment anders gestaltet. Als umweltfreundliche Alternative biete er Pappkartons als Transportverpackung an. Darüber hinaus wolle er den Kunden die Möglichkeit geben, ausgebrannte Feuerwerksartikel zurückzubringen.

Wer an Silvester Böller zündet, sollte auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand halten. Denn immer häufiger komme es zu Verletzungen des Gehörs, teilt die Krankenkasse AOK mit. Studien der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopf- und Hals-Chirurgie hätten ergeben, dass zum Jahreswechsel in Deutschland jährlich etwa 8000 Menschen ein sogenanntes Knalltrauma erleiden, weil ein Feuerwerkskörper zu dicht an ihren Ohren explodiert ist.

Feuerwerk-Fans sollten Abstand halten

Wenn ein Feuerwerkskörper in weniger als zwei Metern Entfernung explodiert, wirken auf die Ohren Schallimpulse von mehr als 150 Dezibel, heißt es in einer Mitteilung. Durch diese extremen Schalldruckpegel könnten Teile der Hörschnecke im Innenohr geschädigt werden. Die Hauptsymptome sind anhaltende Ohrgeräusche (Tinnitus) und Schwerhörigkeit. Die Betroffenen haben vor allem Probleme bei der Wahrnehmung hoher Frequenzen.

Die AOK Nordwest rate daher, die Nähe zu Neujahrsfeuerwerken zu meiden. Liebhaber großer Feuerwerke sollten besser einen Gehörschutz tragen. Ohrstöpsel sind in Drogerien, Baumärkten, Apotheken oder auch in Musikgeschäften erhältlich.