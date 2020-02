Bochum Strammes Programm für die Prinzessinnen

Der Karneval geht für die Prinzessinnen Uschi I. (Krause) und Bianka I. (Friedrich) weiter. Zu Weiberfastnacht (Do, 20. Februar) besuchen sie mit Programm das St. Johannes-Stift.

Am Freitag 21. Februar, folgt das Seniorenzentrum Glücksburger Straße. Beginn jeweils um 17 Uhr. Der „Kehraus“ am Veilchendienstag (25. Februar) setzt ab etwa 18 Uhr den gemütlichen Abschluss der Karnevalsaktivitäten von kfd und KAB im Gemeindesaal St. Johannes (Brenscheder Straße 43c). Gäste sind willkommen.

Vorab feiert die kfd ihren beliebten Frauenkarneval. Alle Karte sind bereits vergriffen. In der Stadt sind die Prinzessinnen ebenfalls aktiv. Am Samstag, 22. Februar, geht es zum allgemeinen Karnevals-Biwak auf den Husemannplatz. Der Rathaussturm ist an Rosenmontag (24. Februar). Beginn jeweils 11 Uhr.