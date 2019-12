Zur Demokratiekonferenz hatte der Kinder- und Jugendring im Rahmen des Projektes „Farbe bekennen“ im November 2017 in die Synagoge eingeladen.

Bochum. Das Projekt „Farbe bekennen – Demokratie leben“ kann in Bochum fortgesetzt werden. Kurz vor Weihnachten gab es einen neuen Förderbescheid.

Bochum: Projekt gegen Rassismus und für Demokratie

Mit dem Projekt „Farbe bekennen – Demokratie leben“ sind in Bochum im Zeitraum von 2015 bis 2019 demokratische Ansätze gestärkt und Toleranz und Vielfalt gefördert worden. Kurz vor Weihnachten ist der Zuwendungsbescheid für 2020 eingetroffen. Das Projekt „Farbe bekennen – Demokratie leben“ kann fortgesetzt werden.

Die erste Förderperiode des Bundesprogramms endet am 31. Dezember 2019. Das Kommunale Integrationszentrum und der Kinder- und Jugendring hatten sich auch für das neue Förderprogramm für den Zeitraum von 2020 bis 2024 beworben. Jetzt steht fest, dass es weiter geht. 2019 konnten mit den Projektmitteln über 30 demokratiefördernde und antirassistische Projekte von ganz unterschiedlichen Trägern gefördert werden.

55.000 Euro pro Jahr Förderung

Die Mittel im Aktionsfond von „Demokratie leben“ sind für die neue Förderperiode von 45.000 auf 55.000 Euro pro Jahr aufgestockt worden. Die Projektarbeit kann also ausgeweitet werden. Vereine und Initiativen, die 2020 antirassistische Projekte in Bochum durchführen wollen, können die Antragsunterlagen in der Geschäftsstelle des Jugendrings (Telefon: 0234/ 51 64 61 56 oder E-Mail: info@jugendring-bochum.de) anfordern. Die Projektanträge müssen bis zum 15. Januar 2020 eingegangen sein.