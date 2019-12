Bochum: Programmkinos starten mit guten Filmen ins neue Jahr

Ein entlegener Leuchtturm an der Küste Neuenglands wird zum Schauplatz eines archaischen Duells: Das Kino Endstation im Bahnhof Langendreer (Wallbaumweg 108) in Bochum zeigt ab Donnerstag, 2. Januar, das vielgelobte Drama „Der Leuchtturm“ – mit Willem Dafoe und Robert Pattinson hervorragend besetzt. Als Monteure einer maroden Leuchtturmanlage werden sie im Jahr 1890 an der rauen Atlantikküste auf eine einsame Insel gesandt, um dort den Leuchtturm in Betrieb zu halten. Diese beiden extrem unterschiedlichen Charaktere prallen ungebremst aufeinander – und als ein schwerer Sturm über die Insel hinweg zieht, wird aus den ersten Sticheleien schon bald ein harter Nervenkrieg. Regisseur: Robert Eggers filmte seinen beeindruckenden Horrorfilm in edlem Schwarz-weiß. Zu sehen Do. und Mo. um 20.15 Uhr, Fr./Sa. um 21 Uhr, So. um 19.15 Uhr und Di. um 20 Uhr.

Systemsprenger

Benni, heißt eigentlich Bernadette – aber wehe, jemand nennt sie so! Das einfühlsame Drama „Systemsprenger“ ist am Dienstag, 7. Januar, um 15 Uhr, beim Kommunalen Kino der VHS im Casablanca (Kortumstraße 11) zu sehen. Regisseurin Nora Fingscheidt erzählt darin von einem zarten Mädchen mit wilder Energie, grandios gespielt von der jungen Helena Zengel. Wo sie auch hinkommt, fliegt sie wieder raus und legt es auch darauf an. Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes versucht alles, um ein dauerhaftes Zuhause für die Neunjährige zu finden. Mithilfe eines Anti-Gewalt-Trainers greift sie dabei zu ungewöhnlichen Methoden...

Auf Krawall gebürstet: Helena Zengel als Benni in „Systemsprenger“. Foto: Yunus Roy Imer / dpa

Little Joe – Glück ist ein Geschäft

Die Vorpremiere des Films „Little Joe – Glück ist ein Geschäft“ ist am Mittwoch, 8. Januar, um 19.45 Uhr im Casablanca (Kortumstraße 11) zu erleben. Beim Filmgespräch zu Gast ist Anika Pützer von der Abteilung für kognitive Psychologie der Ruhr-Uni. Erzählt wird von einer purpurroten Blume, die von einer Botanikerin dafür erschaffen wurde, um mit ihrem Duft die Menschen glücklich zu machen. Heimlich nimmt sie eine Pflanze für ihren 13-jährigen Sohn Joe mit nach Hause und nennt sie „Little Joe“. Doch je weiter die geheimnisvolle Blume wächst, desto mehr verändern sich die Menschen in ihrer Umgebung.

Pavarotti

Das Leben eines der berühmtesten Operntenöre der Welt zeichnet die Doku „Pavarotti“ von Starregisseur Ron Howard („Apollo 13“) nach, die das Metropolis im Hauptbahnhof am Mittwoch, 1. Januar, um 16 Uhr zeigt. Aufgewachsen in einem einfachen Elternhaus, begleitete Luciano Pavaroti (1935-2007) die Liebe zur Musik bereits von Kindesbeinen an. Doch zunächst liebäugelte er mit einer ganz anderen Karriere: als Fußballer.