Bochum: Probealarm nach Panne bei Sirene in Wattenscheid

Bochum-Wattenscheid. In Bochum-Wattenscheid heult am 4. November eine Sirene. Es ist ein Probealarm. Warum an dem Tag nur sie allein getestet wird.

Die Stadt Bochum testet am Samstag, 4. November, in Wattenscheid eine Sirene auf der Feuerwehrwache 1 an der Grünstraße. Der Probealarm beginnt um 11 Uhr.

Die Sirene hatte am 26. September aus technischen Gründen versehentlich ausgelöst. Daher hat das Kommunale Krisenmanagement die Sirene durch eine Fachfirma prüfen lassen. Um die Funktionsfähigkeit dieser Sirene zu testen, ist ein Probealarm notwendig.

Drei Töne heulen jeweils eine Minute lang

Der Probealarm besteht aus drei Tönen, die jeweils für eine Minute zu hören sein werden: Der Alarm beginnt mit einem Dauerton, auf den ein auf- und wieder abschwellender Heulton folgt, und endet erneut mit einem Dauerton. Der Dauerton bedeutet „Entwarnung“, der Heulton signalisiert „Warnung“ in Gefahrensituationen. Zwischen den Tönen gibt es je eine Pause von fünf Minuten.

