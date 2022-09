Bochum: Prellball-Elite richtet internationales Turnier aus

Prellballerinnen des TV Frisch-Auf Altenbochum (Archiv). Am Samstag trifft sich die Elite des Sports zu einem Turnier in Bochum.

Bochum. In Bochum trifft sich am Samstag die internationale Prellball-Elite zu einem Turnier. Ein Team hat mit 1000 Kilometern die weiteste Anreise.

In der Erich-Kästner-Halle (Markstraße 139) in Bochum trifft sich am Samstag ab 11.30 Uhr die internationale Prellball-Elite zum Turnier. Nach zwei coronabedingten Mini-Turnieren um den Pottpokal haben die Veranstalter, der TV Frisch-Auf Altenbochum und der Linden-Dahlhauser TV, wieder ein internationales Teilnehmerfeld zu Gast.

Insgesamt 28 Teams kämpfen um die drei Pottpokale. Die gibt es für Frauen, Männer und im Hobbybereich. Der Turnverein Kaiser-Eberstadt aus Wien nimmt mehr als 1000 Kilometer Weg auf sich und ist damit der Verein mit der weitesten Anreise. Aber auch ganz Deutschland ist nach Angaben des Veranstalters vertreten: Von Bremen aus dem Norden über Berlin im Osten bis nach Freiburg im Süden reicht das Teilnehmerfeld, wobei auch der Ruhrpott nicht fehlt.

„Die Attraktivität des Turniers erfährt natürlich durch die Deutsche Vizemeisterschaft der Altenbochumer Prellballer in der letzten Saison noch eine Steigerung“, so heißt es weiter. Für die Mannschaften stelle die Zusammenkunft eine hervorragende Möglichkeit dar, sich auf die im Oktober beginnende Saison unter Wettkampfbedingungen vorzubereiten.

Prellball-Turnier in Bochum: Hohe Erwartungen an die Männer und die Frauen

Bei den Frauen werden die Damen des TB Essen-Altendorf mit drei Altenbochumer Spielerinnen versuchen, den Deutschen Meister aus Bremen-Schönebeck zu schlagen und erstmals den Pott im Pott zu verwahren.

Bei den Männern darf durchaus den Lokalmatadoren vom Linden-Dahlhauser TV ein erneuter Sieg zugetraut werden, wobei die Altenbochumer Prellballer als Deutscher Vizemeister sicherlich ebenso ein Wörtchen mitreden wollen wie der MTV Markoldendorf aus Niedersachsen, die Bremer Teams, der österreichische Meister oder der TV Freiburg – St. Georgen, so schätzen es die Veranstalter ein.

Fast 100 Spiele sollen dort stattfinden, am Abend soll im Bonhoefferhaus in Altenbochum ein gemütlicher Ausklang für die Prellballerinnen und Prellballer stattfinden. Sorgen machen sich die Veranstalter darum, dass ein im Spielfeld hängender Trennvorhang nicht rechtzeitig repariert werde. Deshalb schwebe „das Damoklesschwert eines Ausfalls über dem Turnier“.

