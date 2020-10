Der von dem Bochumer Wohnungsunternehmen Vonovia gestiftete Vonovia Award für Fotografie, dotiert mit 42.000 Euro, bietet jungen wie etablierten internationalen Fotograf/innen ein Forum. Die künstlerische Herausforderung lautet, das Potenzial der Fotografie unter dem Unternehmens-bezogenen Thema „Zuhause“ auszuloten und zu entwickeln. Nun stehen die Preisträger 2020 fest.

Preisverleihung ohne Rahmenprogramm

Die Preisverleihung fand coronabedingt ohne Rahmenprogramm statt. Die Feier in Hamburg wurde am 8. Oktober als Internet-Stream eingerichtet, wobei Anja Engelke mit dem 1. Hauptpreis für die „Beste Fotoserie 2020“ ausgezeichnet wurde. Die mit 15.000 Euro ausgestattete Ehrung erhielt die an der Hochschule für Künste Bremen ausgebildete und in Bremen lebende Fotografin für ihre Serie „Room 125“, die Momentaufnahmen einer Reise quer durch die USA festhält. Engelkes künstlerische Praxis zeichnet sich auch durch ihre Beschäftigung mit der Geschichte des Mediums Fotografie aus.

Haupt- und Nachwuchspreise vergeben

Ingmar Björn Nolting (2. Preis) und Tine Edel (3. Preis) nahmen die weiteren Hauptpreise in der Kategorie „Beste Fotoserie“ entgegen. Valentin Goppel wurde mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet.

Im vierten Jahr seines Bestehens hat sich der Vonovia Award für Fotografie zu einer festen Größe in der Fotografie-Landschaft entwickelt. Der neue Rekord von 575 Einreichungen übertraf die Zahl der Wettbewerbseinreichungen des vergangenen Jahres um mehr als 40 Prozent.

„Mehr denn je zeigen die eingereichten Arbeiten im Jahr der Covid-19-Pandemie, welch’ hohen Stellenwert das Thema ,Zuhause’ auch in der aktuellen Ausnahmesituation in der Gesellschaft einnimmt“, betont Daniel Riedl, Mitglied der Jury und des Vorstands von Vonovia.

Ausstellung der Preisträger in Hannover

Die Preisträger-Ausstellung, die 2019 im Bochumer Kunstmuseum realisiert wurde, findet in diesem Jahr im Sprengel Museum Hannover statt. Vernissage am 5. Dezember.

