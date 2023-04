Bochum: Popstar Nik Kershaw tritt im Starlight Express auf

Bochum. Nik Kershaw tritt in diesem Jahr auf seiner Deutschlandtour auch in Bochum auf. Wann das Konzert stattfindet und wo es Karten zu kaufen gibt.

Er war einer der Popstars der 80er-Jahre und kommt auf seiner Deutschlandtournee in diesem Jahr auch nach Bochum: Nik Kershaw. Am 8. Mai tritt der Brite im „Starlight Express“-Theater auf, teilt der Veranstalter, die Lars-Berndt-Events GmbH, mit.

Der Musiker werde nicht nur alte Songs wie beispielsweise „I won´t let the sun go down“ oder „Wouldn´t it be good“ spielen. Auch neue Lieder habe Kershaw, der viermal für die Brit Awards nominiert war, im Gepäck.

Bochum: Restkarten für Konzert von Nik Kershaw im Starlight Express

Für das Konzert gibt es noch Restkarten (ab 40 Euro). Interessierte können online unter https://www.lb-events.de/de/veranstaltungen/nik-kershaw.html oder telefonisch über die 0234/947-1940 Karten vorbestellen. Auch an der Abendkasse werde es noch Tickets geben, so der Veranstalter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum