Bochum: Polizeidirektor wird die Kollegialität vermissen

Bochum. Ende August geht Polizeidirektor Jörg Dermund in den Ruhestand. Seit 1981 ist er im Polizeidienst. Bald beginnt ein neuer Lebensabschnitt.

Was Polizeidirektor Jörg Dermund (61) am meisten vermissen wird, wenn er Ende August nach über 42 Jahren aus dem Polizeidienst ausscheidet, wollen wir wissen. Da muss er nicht lange überlegen: „Das ist die Kollegialität. Die spielt im Polizeiberuf eine große Rolle, vor allem aber, wenn man dort an einer verantwortungsvollen Position eingesetzt ist.“

Dermund ist seit 1997 in der Kreispolizeibehörde Bochum im Höheren Dienst tätig, seit 2018 als Leiter der Polizei-Inspektion 1. Damit ist er Chef aller fünf Bochumer Polizeiwachen und trägt die Verantwortung für rund 400 Beamtinnen und Beamten. „Da geht es oft um schnelle, wichtige Entscheidungen, die zu treffen sind. Aber trotzdem ist die Arbeit immer auch Teamwork, man muss sich einfach aufeinander verlassen können“, sagt er.

Dermund leitete viele Einsätze im Stadion-Milieu

Zu seinen Aufgaben als Leiter der Polizei-Inspektion gehört auch die Einsatzleitung im Umfeld der Heimspiele des VfL-Bochum. Zuletzt war er beim Heimspiel gegen Stuttgart im Stadion. Die Polizei hat im Stadion eigene Räumlichkeiten. Bei sogenannten Problemspielen mit gewaltbereiten Störern kommen schon einmal mehrere Hundert Polizisten und Polizistinnen zum Einsatz. „Der Verein hat sich ausdrücklich für unsere Arbeit bedankt“, sagt Dermund, der die nächsten Spiele – wenn er mag – von der Tribüne anschauen kann, die Einsätze leitet nun ein anderer.

Viele Polizeieinsätze im Umfeld von VfL-Bochum-Spielen, wie hier nach dem Spiel gegen Sandhausen im Mai 2021, wo die Aufstiegsfeier bei einigen Leuten aus dem Ruder gelaufen ist, hat Jörg Dermund geleitet. Foto: Dennis Ewert / FUNKE Foto Services

Viel hat sich im Polizeiberuf verändert, seitdem Jörg Dermund 1981 in Wuppertal als Streifenbeamter angefangen hat. „Was ich beobachte ist, dass der Respekt – nicht nur gegenüber uns Polizisten – deutlich nachgelassen hat. Das spüren natürlich vor allem die Kollegen und Kolleginnen im Streifendienst auf der Straße.“ Und dies gelte nicht nur in Zusammenhang mit Auseinandersetzungen rund um Fußballspiele.

Mehr Menschen als früher respektlos gegenüber der Polizei

Natürlich habe es schon immer einen gewissen Anteil von Menschen gegeben, die respektlos oder sogar aggressiv gegenüber Beamten auftreten, dies habe aber, so Dermunds Wahrnehmung, in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

Die Veränderungen betreffen allerdings nicht nur das Umfeld, in dem sich die Polizisten bewegen, sondern zeigen sich insbesondere bei der unmittelbaren Arbeit selbst. Es fängt an mit der Ausbildung, die natürlich den geänderten Anforderungen an den Polizeiberuf Rechnung trägt. Wenn es etwa um die Verfolgung von Cyber-Kriminellen oder Tätern aus dem Feld der Kinderpornografie gehe, nehme mittlerweile die Computertechnik eine immer größere Rolle ein.

Bessere Schutzausrüstung für Polizisten

Aber auch bei vermeintlich weniger offensichtlichen Aspekten im Polizeialltag habe sich in den letzten Jahren eine ganze Menge getan. „Das fängt mit der verbesserten persönlichen Schutzausstattung an und hört mit moderner Digitalfunktechnik oder besser ausgerüsteten Einsatzfahrzeugen auf“, weiß Dermund.

Bei einem Bericht über den Ruhestand darf natürlich die Frage nach den Hobbys oder Wünschen für die Zeit nach dem Dienst nicht fehlen. Jörg Dermund, dessen beiden erwachsenen Söhne sich ebenfalls für Berufe innerhalb der Polizei entschieden haben, freut sich, dass er bald Großvater von dann drei Enkelkindern sein wird. „Und außerdem möchte ich gerne wieder mehr Fahrrad fahren“. „Und übrigens“, so ergänzt er; „mit meiner Berufswahl bin ich übrigens bis heute glücklich, ich würde es wieder tun.“

