Polizei Bochum: Polizeiauto Irmchen feiert Geburtstag in der City

Bochum. Mit einem Ballon geschmückt steht Smart Irmchen auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt. Die kleinste „Polizei-Mitarbeiterin“ feiert zehnten Geburtstag.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Polizeiauto Irmchen feiert Geburtstag in der City

„Bochum Total“, Demonstrationen, Sportveranstaltungen und Veranstaltungen am Kemnader See – das kleine Polizeiauto Irmchen hat schon Großes erlebt. Jetzt wird es zehn Jahre alt und feiert Geburtstag in der Bochumer Innenstadt.

Neben der mobilen Polizeiwache, auf Höhe des Husemannplatzes, steht die stolze Smart-Lady, die aussieht wie eine kleine Schwester ihrer großen Polizeiauto-Brüder. Als Geschenk gab es von Polizeioberkommissar Patrick Henkel am Sonntagmittag einen großes Ballon, die Weihnachtsmarktbesucher bleiben stehen und gratulieren dem Geburtstagskind.

25.000 Kilometer auf den Straßen in Bochum, Herne und Witten zurückgelegt

„Ist das denn wirklich schon zehn Jahre her, als ich im Jahr 2009 zum ersten Mal in das Parkhaus des Bochumer Polizeipräsidiums gefahren bin? Wie schnell doch die Zeit vergeht!“, denkt sich Irmchen, die ihren Namen erst seit zwei Jahren trägt. 25.000 Kilometer hat sie seit diesem Tag zurückgelegt – auf den Straßen in Bochum, Herne und Witten.

Auf viele weitere Jahre, Irmchen! Und wer noch gratulieren möchte, kann das bei Facebook, Twitter oder per Mail unter pressestelle.bochum@polizei.nrw.de machen. #HappyBirthdayIrmchen