Bochum: Polizei warnt vor Staus beim Warnstreik am Mittwoch

Erneut treten Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Bochum in den Ausstand – hier Mitarbeiter der Knappschaft in der vergangenen Woche auf der Königsallee.

Bochum. In Bochum kommt es am Mittwoch zu weiteren Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Die Polizei warnt vor Verkehrsstörungen in der Innenstadt.

Die Polizei warnt vor Verkehrsstörungen am Mittwoch (14.) in der Bochumer Innenstadt. Im Zuge eines weiteren Warnstreiks im öffentlichen Dienst könne es insbesondere auf dem City-Ring zu Staus und längeren Wartezeiten kommen.

Beschäftigte u.a. der Bochumer Stadtverwaltung, Sparkasse und Stadtwerke, des Umweltbetriebs USB, der Agentur für Arbeit, des Jobcenters, der Knappschaft Bahn-See und des Knappschaftskrankenhauses Langendreer sind am Mittwoch aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Ab 9.30 Uhr sollen sich an der Verdi-Geschäftsstelle an der Universitätsstraße, am Hauptbahnhof und auf dem Dr.-Ruer-Platz drei Demonstrationszüge in Marsch setzen. Ziel ist der Europaplatz vor dem Bergbaumuseum, wo um 10.30 Uhr eine zentrale Kundgebung beginnen soll.

Für alle Teilnehmer gelte die Abstands- und Maskenpflicht, betont die Gewerkschaft Verdi.