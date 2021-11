Bochum: Polizei warnt erneut vor Betrugsmasche am Telefon

Bochum. Die Polizei in Bochum warnt derzeit Betrügern, die es vor allem auf ältere Menschen abgesehen haben. Sie wenden eine ganz bestimmte Masche an.

Die Polizei in Bochum vor Trickbetrügern, die es auf Seniorinnen und Senioren abgesehen haben. Die Masche: Sie geben sich am Telefon als Angehörige aus und berichten von Geldnöten. So wollen sie an Wertsachen oder an das Ersparte der älteren Menschen kommen.

Polizei rät: Sofort auflegen

Die Polizei empfiehlt, Eltern, Nachbarn oder Bekannte vor der Masche zu warnen. Wer so einen Anruf erhält, soll sofort auflegen und die Polizei informieren. Sprechen Sie das Thema offen an. Denn Betroffene verlieren nicht nur viel Geld, sondern manchmal auch ihren Stolz und ihren Lebensmut. Vor allem ältere Menschen sind das Ziel dieser Trickbetrüger.

Geben Sie den Hinweis weiter: Unbedingt auflegen und die Polizei über die kostenlose Notrufnummer 110 informieren. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an die Experten für den Bereich Kriminalprävention und Opferschutz wenden (Telefon: 0234 909-4040).

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum