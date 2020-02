Bochum: Polizei veröffentlicht Foto zum Feuer auf Klinik-WC

Wer kennt diese drei jungen Männer? Die Polizei Bochum fahndet nach dem Trio, das am 25. Januar vermutlich ein Feuer auf der Toilette des St.-Elisabeth-Hospitals in Bochum gelegt hat.

Bochum. Nach dem Feuer auf einem WC des Elisabeth-Hospitals Bochum sucht die Polizei mit einem Foto nach den Tätern. Eine Videokamera filmte das Trio.

Mit einem Foto fahndet die Polizei Bochum nach den drei bislang unbekannten Männern, die im St.-Elisabeth-Krankenhaus Ende Januar auf einer Toilette vermutlich ein Feuer gelegt haben. Zu Schaden kam glücklicherweise niemand, da die Feuerwehr den Brand schnell gelöscht hatte.

Drei Männer legen in Bochum Feuer auf Krankenhaus-Toilette

Wie bereits berichtet, wurde in den späten Abendstunden des 25. Januar, das war ein Samstag, im Besucher-WC des Krankenhauses an der Bleichstraße 15 ein Brand entdeckt. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei Bochum betraten drei junge Männer um 22.35 Uhr das „Elli“ durch den Haupteingang und suchten wenig später den Toilettenraum in der Notaufnahme auf.

Noch während das Trio - laut Polizei augenscheinlich Südländer, die zwischen 19 und 25 Jahre sind - laut lachend und zügig das Krankenhaus durch den Ausgang zur Große-Beck-Straße wieder verließ, wurde gegen 22.40 Uhr der Brand auf der Toilette festgestellt.

Die herbeigerufene Feuerwehr löschte das Feuer zügig. Menschen kamen durch den Rauch, den das Feuer verursacht hatte, glücklicherweise nicht zu Schaden.

Videokamera filmt Brandstifter im Krankenhaus

Im Krankenhaus wurden die drei männlichen Personen von dem Objektiv einer Überwachungskamera erfasst. Mit einem richterlichen Beschluss sind die Fotos der Tatverdächtigen am Mittwoch zur Veröffentlichung freigegeben worden.

Zeugen, die Angaben zu dem Trio machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234/ 909 41 06 beim Bochumer Brandkommissariat (KK 11) bzw. unter 0234/ 909 44 41 bei der Kriminalwache zu melden.

Feuer schreckte Patienten im Elli bereits im Sommer 2019

Ebenfalls mit einem Schecken davongekommen waren Patienten im St.-Elisabeth-Krankenhaus erst im Sommer 2019. Ein Patient hatte Anfang August mit einem Feuerzeug im Bett gezündelt und eine Matratze in Brand gesetzt. Das Personal des „Elli“ verhinderte mit einem vorbildlichen Verhalten Schlimmeres.

Spätestens seit dem verheerenden Brand im Bergmannsheil Bochum 2016 kommt dem Thema Feuer im Krankenhaus in Bochum eine ganz besondere Bedeutung zu.