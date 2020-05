Bochum: Polizei sucht Zeugen für Raubüberfall in Langendreer

Die Polizei in Bochum sucht Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Raubüberfall in Langendreer geben können.

Bochum-Langendreer. Die Polizei sucht zwei Tatverdächtige, die einen jungen Mann in Bochum-Langendreer überfallen haben sollen. Wer kann Hinweise zur Tat liefern?

Die Kripo sucht Zeugen für einen Raubüberfall, der sich am Montag, 18. Mai, in Bochum-Langendreer ereignet haben soll. Ein 21-jähriger Herner gab den Beamten gegenüber an, gegen 18.20 Uh, auf der Alten Weststraße unterwegs gewesen zu sein, als ihn zwei unbekannte Männer nach einer Zigarette fragten. Als er dies verneinte, soll einer der beiden ihn geschlagen und auch mit einem Messer attackiert haben. Offenbar wehrte sich der 21-Jährige erfolgreich,wodurch beide Männer ohne Beute in Richtung Unterstraße die Flucht antraten.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sich zu dieser Zeit dort aufgehalten haben. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Einer der beiden ist etwa 22 Jahre alt, 1,80 Meter groß, leicht muskulös, hat dunkle Augen, dicke Augenbrauen und seitlich abrasierte Haare. Er war mit einem schwarzen Shirt und einer schwarzen Jogginghose bekleidet und hatte eine Umhängetasche bei sich.

Der zweite Tatverdächtige wird ebenfalls auf 22 Jahre geschätzt und ist kleiner, etwa 1,65 bis 1,70 Meter. Er trug eine blaue, kurze Jeans und ein hellgrünes Shirt. Seine schwarzen Haare waren ebenfalls seitlich abrasiert. Beide Männer trugen einen Mundschutz und sahen nach Angabe des Opfers „südländisch“ aus.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0234/ 909 -82 05 bei der Kripo zu melden (außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441).

