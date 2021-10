Bochum: Polizei sucht nach Unfallflucht einen Mann mit Bart

Bochum. Die Polizei Bochum sucht nach einem Mann, der nach einem Unfall mit einer Radfahrerin weitergefahren ist. Der Mann soll einen Vollbart haben.

Nach einem Autofahrer mit schwarzem Vollbart sucht die Polizei Bochum nach einer Unfallflucht in Grumme am Freitag, 8. Oktober. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann mit seiner schwarzen Limousine mit Bochumer Kennzeichen gegen 12.35 Uhr vom Gelände einer Tankstelle in den Castroper Hellweg einbiegen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin (22) gekommen, die auf dem Radweg fuhr.

Die Frau stürzte und zog leichte Prellungen zu. Der Autofahrer sei ausgestiegen, habe sich nach der Frau erkundigt, ihr eine Pedale am Fahrrad gerade gebogen und einen Geldschein zugesteckt. Anschließend sei er weitergefahren.

Die Polizei sucht nun nach dem Autofahrer, der dunkles, volles Haar, einen schwarten Vollbart und nach Zeugenaussagen „vernünftig“ gekleidet gewesen sein soll. Hinweise: 0234/909 52 06.

