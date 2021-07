Bochum: Polizei sucht nach Unfallflucht auf der A43 Zeugen

Bochum. Auf der A43 in Bochum ist eine Frau bei einem Unfall verletzt worden. Die Polizei fahndet nun nach dem Unfallverursacher.

Eine 21-jährige Frau ist bei einem Unfall am Dienstag (29.06.) auf der A43 Richtung Münster in Höhe Bochum-Riemke leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Die Frau aus Gelsenkirchen fuhr auf der linken Fahrspur, als der unbekannte Fahrer plötzlich den Fahrstreifen wechselte, heißt es in der Polizeimitteilung. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe die 21-Jährige ihr Fahrzeug in Richtung des Mittelstreifens gelenkt, verlor die Kontrolle, prallte in die Mittelschutzplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Unfallverursacher fuhr von Bochum weiter Richtung Münster

Laut Zeugenaussagen stieg der Unfallverursacher aus und prüfte sein eigenes Fahrzeug. Anschließend sei er in Richtung Münster weitergefahren. Nach Angaben von Zeugen saß ein weiterer Insasse im Auto. Bei dem Pkw handele es sich vermutlich um einen Golf Plus. Beide Insassen werden auf etwa 70 Jahre geschätzt.

Hinweise an die Autobahnpolizeiwache Bochum: 0231/132 4821.

