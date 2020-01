Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall in der Silvesternacht. (Symbolbild)

Unfall Bochum: Polizei sucht nach Unfallflucht an Silvester Zeugen

Bochum. Nach einem Unfall mit zwei Schwerverletzten in der Silvesternacht sucht die Polizei jetzt Zeugen. Zwei Verdächtige wurden bereits festgenommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Polizei sucht nach Unfallflucht an Silvester Zeugen

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht am Silvesterabend mit zwei Schwerverletzten sucht die Bochumer Polizei nun nach Zeugen. Der Fahrer eines weißen Transporters hatte in Bochum-Riemke kurz vor dem Jahreswechsel einen Herner und einen Bochumer angefahren und war daraufhin geflüchtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, werden nach der Festnahme zweier Tatverdächtiger nun Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Gegen 23.50 Uhr hatte der Transporterfahrer ein in zweiter Reihe wartendes Taxi überholt und dabei zwei Männer erfasst, die die Hiltroper Straße auf Höhe des Parkplatzes Tippelsberg überqueren wollten. Der Fahrer ließ daraufhin die Schwerverletzten zurück und beschädigte bei seiner Flucht mit dem Transporter ein parkendes Auto. Laut der Bochumer Polizei stellten Zivilbeamte später zwei Tatverdächtige. Zeugen des Unfalls sollen sich unter 0234/ 909 52 13 oder -52 06 beim Verkehrskommissariat melden.