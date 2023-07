Bochum: Polizei sucht nach nächtlichem Raub nach Zeugen

Bochum. Ein Unbekannter hat einem Wittener (31) in Bochum nachts die Sporttasche geraubt. Der Täter fuhr auf einem dunklen Mountainbike ohne Licht.

Ein Wittener (31) ist am frühen Donnerstagmorgen in Bochum-Riemke Opfer eines Raubes geworden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 31-Jährige gegen 4.50 Uhr gerade gegenüber der Cruismannschule an der Tröskenstraße in sein Auto einsteigen, als sich von hinten ein Mann auf einem Fahrrad näherte.

Der Unbekannte habe den Wittener angerempelt, ihm die Sporttasche entrissen und sei auf der Cruismannstraße in Richtung Oberscheidstraße geflüchtet. Der Täter wird so beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, schlank und dunkle Kleidung. Er fuhr ein dunkles Mountainbike ohne Licht. Hinweise: 0234/ 909 81 05 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

