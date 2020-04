Bochum: Polizei sucht mit Foto nach EC-Karten-Betrüger

Bochum Die Polizei fahndet nach einem Mann, der mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben haben soll. Fotos aus einer Überwachungskamera zeigen ihn.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Mann, der mit einer gestohlenen EC-Karte getrickst haben soll.

Wie die Polizei am Donnerstag (2. April) mitteilte, wurde bereits am 21. Januar 2020 gegen 8.15 Uhr einer 55-jährigen Mülheimerin in der Klinik an der Bochumer Alexandrinenstraße die Geldbörse mit Bargeld sowie persönlichen Papieren und Debitkarten aus ihrem Einkaufskorb gestohlen. Sie bemerkte den Diebstahl zu spät.

Kurz nach dem Diebstahl wurde mit der gestohlenen EC-Karte Geld abgeholt

Mit dieser Karte hob ein unbekannter Täter kurz darauf zwischen 9.30 und 9.40 Uhr in einer Bank an der Hans-Sachs-Straße im Stadtteil Gerthe Geld ab. Aufnahmen zeigen ihn dabei. Das Amtsgericht hat die Fotos jetzt zur Veröffentlichung freigegeben.

Das Kriminalkommissariat 15 bittet unter der Rufnummer 0234/909-4150 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Hinweise.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann Foto: Polizei Bochum