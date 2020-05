Bochum: Illegales Autorennen - Polizei stoppt zwei Fahrer

Bochum Nach einem Autorennen hat die Polizei zwei Autofahrer in Bochum aus dem Verkehr gezogen. Sie gefährdeten Fußgänger und einen Lkw-Fahrer.

Die Polizei hat zwei Raser aus dem Verkehr gezogen. Ebenso ihre Führerscheine und ihre Autos, sie wurden beschlagnahmt.

"Fahren Sie ,An der alten Salzstraße' - illegales Straßenrennen in Bochum-Gerthe!" Mit diesem Funkspruch wurden Polizeibeamte am Mittwoch gegen 22 Uhr in das dortige Industriegebiet gerufen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte sich der Fahrer (31) eines Mazda MX 5 gegen 22 Uhr ein Rennen mit einem 18-Jährigen geliefert, der mit einem VW Arteon unterwegs war.

Große Gefahr für Fußgänger und Lkw-Fahrer

"Dabei kam es zu mehreren gefährlichen Situationen", sagte ein Polizeisprecher. "So fuhren die beiden Männer mit hoher Geschwindigkeit auf mehrere Fußgänger zu, die sich nordöstlich der Lothringer Allee auf der Fahrbahn aufhielten. Zu einem Zusammenstoß kam es zum Glück nicht."

Auch der Fahrer eines hellen Kleinwagens konnte im Bereich "Lothringer Höhe" nur durch schnelle Reaktionen eine Kollision mit den beiden Autos verhindern.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen: 0234/909-5206. Insbesondere der Fahrer des Kleinwagens sowie die Fußgänger mögen sich melden.